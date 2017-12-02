Ученые обнаружили в Тихом океане самую глубоководную рыбу - ВИДЕО

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Ученые обнаружили в Марианской впадине в Тихом океане самую глубоководную из известных на сегодняшний день рыб, сообщает Report со ссылкой на РИА новости.

Видео необычного существа опубликовано на YouTube.

Как сообщает The Independent, вид, получивший название "марианский морской слизень" (Mariana snailfish), обитает на глубине в 8,1 километра. При этом исследователи отмечают, что в теории максимально возможная глубина, пригодная для существования рыб, составляет 8,2 километра.

Специалисты Университета Вашингтона, подготовившие доклад о новой разновидности рыб, поясняют, что хотя "слизень" совсем не выглядит приспособленным к экстремальным условиям, в действительности он отлично освоился в своей среде обитания.