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Ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса

Ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса Американские ученые обнаружили новый коронавирус, потенциально опасный для людей.
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20 мая 2021 г. 20:56
Ученые обнаружили новый потенциально опасный для людей вид коронавируса

Американские ученые обнаружили новый коронавирус, потенциально опасный для людей.

Как передает Report, об этом сообщает журнал Science.

Отмечается, что исследователи связывают изучаемый коронавирус с заболеванием пневмонией восьми детей в Малайзии в 2017–2018 годах. Однако пока ученые не могут точно сказать, действительно ли дети были заражены этим коронавирусом, так как пока ученым удалось добиться выживания вируса только в клетках собаки.

При этом в материале говорится, что новые коронавирусы все же могут быть опасными для человека, так как они способны мутировать. Ученые заявляют, что даже потенциальная вероятность передачи коронавирусов от домашних животных людям говорит о необходимости вакцинировать этих животных.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər koronavirusun insan üçün yeni təhlükəli növünü aşkarladılar

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