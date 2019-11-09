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Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени

​Ученые рассказали о способности кофе защитить от рака печени

Ученые из университета Квинс в Белфасте пришли к выводу, что кофе вдвое снижает риск развития рака печени.

Как сообщает Report, об этом передает РИА Новости. 

Сообщается, чтоисследование о влиянии кофе на развитие онкологического заболевания велось в течение семи лет. Специалисты изучали около 472 тысяч человек, из которых 75% регулярно пили кофе.

В результате оказалось, что у любителей кофе риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени - ред.) оказался на 50% ниже чем у тех, кто не употребляет напиток.

Регулярно пьющие кофе лица чаще других курили и употребляли алкоголь, однако это не увеличило их шансы заболеть раком.

По словам исследователей, кофе защищает печень благодаря содержанию антиоксидантов и кофеина.

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