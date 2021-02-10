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У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу

У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу По мнению ученых, необходимо срочно провести трансграничное исследование диких животных для выявления непосредственного вируса-предшественника SARS-CoV-2.
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10 февраля 2021 г. 15:53
У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу

Масштабное серологическое исследование, проведенное в странах Юго-Восточной Азии, выявило у животных этого региона высокий уровень нейтрализующих антител против вируса SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

"Это важное открытие в поисках происхождения SARS-CoV-2 стало возможным благодаря применению передовых технологий и открытому международному сотрудничеству", — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы Duke-NUS слова первого автора статьи Супапорна Вачараплуесади (Supaporn Wacharapluesadee) из Центра по новым инфекционным заболеваниям Тайского Красного Креста.

Для своего исследования авторы использовали тест нейтрализации суррогатного вируса SARS-CoV-2 (sVNT), разработанный в Медицинской школе Duke-NUS в начале 2020 года. Созданный для определения нейтрализующих антител у людей с целью мониторинга эффективности вакцин и выявления прошлых инфекций, тест под торговым названием cPass, благодаря его хорошему соответствию анализам, выполненным на основе живых вирусов, получил разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на экстренное использование для определения в сыворотке крови человека антител, нейтрализующих SARS-CoV-2.

"Наше исследование демонстрирует, что тест на нейтрализацию суррогатного вируса SARS-CoV-2 также можно использовать для отслеживания происхождения вируса у животных и побочных эффектов у животных и человека", — говорит руководитель исследования профессор Ван Лин-Фа (Lin-Fa Wang) из Duke-NUS.

Исследователи обнаружили высоки уровни нейтрализующих антител против SARS-CoV-2 у летучих мышей Rhinolophus и панголинов, обитающих в нескольких странах Юго-Восточной Азии. У этих же животных ученые выявили множество вирусов семейства SC2r-CoVs, хотя сам вирус SARS-CoV-2 не обнаружили. Авторы делают вывод, что этот регион представляет из себя горячую точку для зарождения новых коронавирусов.

По мнению ученых, необходимо срочно провести трансграничное исследование диких животных для выявления непосредственного вируса-предшественника SARS-CoV-2.

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