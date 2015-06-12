Тело экс-главы МИД Ирака исчезло во время доставки гроба в аэропорт Багдада

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Тело бывшего главы МИД Ирака Тарика Азиза, скончавшегося 5 июня, бесследно исчезло. Это произошло в аэропорту Багдада, откуда гроб с телом некогда "правой руки" Саддама Хусейна планировалось доставить в Иорданию, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Associated Press.

Дочь экс-министра Азиза Зейнаб сообщила, эту информацию она получила от матери, которая специально отправилась в Багдад, чтобы сопровождать гроб с телом в Иорданию. Женщина так и не дождалась.

Тарик Азиз скончался в возрасте 79 лет. Это произошло после перенесенного им инфаркта в госпитале Эн-Насирии.

Тарик Азиз (настоящее имя - Михаил Юханна) - по происхождению ассириец. Выходец из древнего рода нотаблей христианской общины Ирака при рождении был назван Михаилом, но впоследствии взял арабское имя, не желая выделяться из мусульманской среды.

Тарик Азиз занимал посты министра информации (с 1974 по 1977 год), иностранных дел (с 1983 по 1991 год), вице-премьера правительства (с 1979 по 2003 год). Он был одним из ближайших соратников Саддама Хуссейна и при этом единственным христианином в его правительстве.