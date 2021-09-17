Суд Бразилии впервые признал право собак на компенсацию морального вреда

Суд штата Парана впервые признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного жестоким обращением со стороны бывших хозяев.

Суд штата Парана впервые признал право собак на компенсацию морального вреда, причиненного жестоким обращением со стороны бывших хозяев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг издание O Antagonista со ссылкой на базу данных судебного органа.

По информации портала, шестилетний золотистый ретривер по кличке Спайк и трехлетний пойнтер Рэмбо наравне с представляющими их интересы в рамках судебного процесса НКО получили статус "заинтересованной стороны". Каждый из них сможет, таким образом, претендовать на получение 2 тыс. реалов (около 400 долларов США) в качестве моральной компенсации, единогласно решили в суде, отправив дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

По мнению адвоката и зоозащитницы Эвелин Палуду, суд создал прецедент, который в дальнейшем может быть использован для отстаивания интересов других зверей. "Это слом парадигмы. Это новый взгляд на право, постгуманистический", - приводит издание ее слова.

В августе прошлого года в полицию города Кашкавел поступило сообщение об оставлении домашних животных без присмотра на длительное время. Как сообщает портал, полиция спасла изможденных голодом, страхом и болезнями собак, которых хозяева, отправившись на отдых, оставили дома одних. Вызволенных животных передали для реабилитации и последующей опеки в местную зоозащитную организацию, отказав бывшим хозяевам в их возвращении.

"Было нарушено право животных, не тех, кто их спас, и не НКО, под опекой которого они теперь находятся. И так же, как в случае с людьми, когда только обладатели права могут рассчитывать на компенсацию в суде, такое право признано за животными", - добавляет Палуду.