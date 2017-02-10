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    Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет

    Теперь старейшей жительницей США стала 113-летняя Дэлфин Гибсон

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет.

    Как передает Report, об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.

    По его данным, Адель Данлап ушла из жизни в больнице неподалеку от города Флемингтон в ее родном штате Нью- Джерси.

    Данлап, родившаяся в 1902 году в Ньюарке, до своего замужества работала учительницей, она воспитала троих детей. Супруг долгожительницы, работавший в страховой компании, скончался в 1963 году.

    Как заявили представители американской геронтологической службы Gerontology Research Group, теперь старейшей жительницей США считается 113-летняя Дэлфин Гибсон, проживающая в штате Пенсильвания.

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