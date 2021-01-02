Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие

Самая пожилая в мире женщина, японка Канэ Танака, отпраздновала свое 118-летие.

Самая пожилая в мире женщина, японка Канэ Танака, отпраздновала свое 118-летие.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Эн-эйч-кей, день рождение Танака отметила в кругу работников дома престарелых, где она проживает. Дело в том, что во время пандемии коронавируса женщина практически не видится со своими родственниками в целях безопасности. Именинницу поздравили сотрудники, спев для нее песню, отмечает телеканал.

19 сентября 2020 года Канэ Танака стала самой старой жительницей Японии в истории. До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзиме, которая скончалась в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней. По словам внука Канэ, 60-летнего Эидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.