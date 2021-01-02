О нас
Report Georgia
Аудио новости

Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие

Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие Самая пожилая в мире женщина, японка Канэ Танака, отпраздновала свое 118-летие.
Это интересно
2 января 2021 г. 08:23
Старейшая в мире женщина отпраздновала 118-летие
Канэ Танака

Самая пожилая в мире женщина, японка Канэ Танака, отпраздновала свое 118-летие.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Эн-эйч-кей, день рождение Танака отметила в кругу работников дома престарелых, где она проживает. Дело в том, что во время пандемии коронавируса женщина практически не видится со своими родственниками в целях безопасности. Именинницу поздравили сотрудники, спев для нее песню, отмечает телеканал.

19 сентября 2020 года Канэ Танака стала самой старой жительницей Японии в истории. До этого японский рекорд долголетия принадлежал Наби Тадзиме, которая скончалась в апреле 2018 года в возрасте 117 лет и 260 дней. По словам внука Канэ, 60-летнего Эидзи Танаки, она здорова и наслаждается жизнью. Женщина отметила свой новый рекорд бутылкой кока-колы, которую считает любимым напитком.

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года, что подтверждают многочисленные документальные свидетельства. Мировой рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в августе 1997 года в возрасте 122 лет и 164 дней, однако исследователи подвергают ее возраст сомнению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названа причина закрытия проекта Дома-2
Названа причина закрытия проекта "Дома-2"
30 декабря 2020 г. 00:32
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
Мужчина вылечился от коронавируса и умер
29 декабря 2020 г. 23:43
Скорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
ФотоСкорбящий лебедь почти на час остановил десятки поездов
29 декабря 2020 г. 06:14
В Южной Корее начали испытания первого в мире мусоровоза на водородном топливе
В Южной Корее начали испытания первого в мире мусоровоза на водородном топливе
28 декабря 2020 г. 14:18
Названа самая красивая видеоигра 2020 года
Названа самая красивая видеоигра 2020 года
28 декабря 2020 г. 07:04
Немецкий пилот нарисовал в небе шприц
Немецкий пилот "нарисовал" в небе шприц
27 декабря 2020 г. 20:53
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете
Ученый спрогнозировал сильные землетрясения по всей планете
27 декабря 2020 г. 09:23
Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира
Азербайджан вошел в тройку самых оптимистичных стран мира
26 декабря 2020 г. 10:23
В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет
В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет
26 декабря 2020 г. 05:54
Президент Бразилии заставит министров выпрыгнуть из самолета
Президент Бразилии заставит министров выпрыгнуть из самолета
25 декабря 2020 г. 06:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi