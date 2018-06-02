США и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Подготовка саммита между КНДР и США, намеченного на 12 июня, натолкнулась на проблему материально-технического обеспечения/ Cтороны не могут решить, кто заплатит за гостиничный номер Ким Чен Ына. Как сообщает Report, об этом пишет Washington Post.

Президентский люкс в в отеле Fullerton, где планирует остановиться северокорейский лидер, обойдется в 6 тысяч долларов США за ночь, не говоря о размещении делегации КНДР, отмечает издание. Кроме того, гостям из Пхеньяна для перелета в Сингапур может потребоваться самолет стороннего государства.

Представители КНДР хотели бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, и, как сообщает источник WP, США готовы на этой пойти. Однако при этом американская сторона опасается, что КНДР могут воспринять это как оскорбление. Поэтому США ведут переговоры с Сингапуром о том, чтобы он оплатил северокорейские счета.