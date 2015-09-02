​Сеть британских банков взломает себя для проверки безопасности

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших банковских сетей в мире Barclays Plc. намерена взломать собственную компьютерную систему, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Экс-глава отдела кибербезопасности Европола Троэлс Оэртинг, который также является главным исполнительным директором финансового конгломерата, уже создал команду, которая целенаправленно проведет нападение на компьютерную систему британских банков для того, чтобы выявить уязвимости и исправить их.

"Мы собираемся действовать как преступники, которые пытаются взломать банк", - рассказал Оэртинг.

В последнее время тактика подражания киберпреступникам становится весьма актуальной, поскольку злоумышленники действуют все более изощренными способами.