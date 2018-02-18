Самые большие призовые на зимней Олимпиаде-2018 спортсменам платят страны бывшего СССР - СПИСОК

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Британское консалтинговое агентство Сonsultancy провело исследование и выяснило, какие страны платят самые большие призовые за медали на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Как сообщает Report со ссылкой на Vesti.kz, лидером оказался Казахстан. За золото казахский спортсмен получит 215 тысяч евро, за серебро – 125 тысяч, а за бронзу – 62 500.

Второе место занимает Италия. Здесь за золото можно получить 150 тысяч евро, за серебро – 75 тысяч, а за бронзу – 50 тысяч.

В тройку вошла Латвия. За золото один латвиец заработает 142 300 евро, за серебро – 85 500, а вот за бронзу бонус не полагается.

В первую десятку лидеров по сумме призовых вошли сразу пять стран бывшего СССР. Помимо вышеназванных Казахстана и Латвии это Беларусь, Украина и Россия.

Беларусь идет четвертой в рейтинге. Спортсмен из этой страны после завоевания золота получает премию в размере 132 700 евро, за серебро – 66 400, а за бронзу – 44 200.

Идущая пятой Украина платит 110 600 евро за золото, 75 200 – за серебро и 48 700 – за бронзу.

Седьмую строчку занимает Россия, которая из-за допингового скандала не представлена как сборная – ее спортсмены входят в команду олимпийских атлетов из России. За золото полагается бонус в 56 400 евро, за серебро – 35 300, а за бронзу – 24 тысячи.

Никаких премий от государства не получат спортсмены из Великобритании, Норвегии и Швеции. Но при этом норвежские и шведские медалисты Игр могут рассчитывать на призовые от национальных федераций и спонсоров, но сумма может различаться от вида спорта и условий контракта.

Речь в исследовании идет только о централизованных призовых, которые в странах утверждаются постановлениями правительств. Например, в России медалисты вдобавок от выплат из федерального бюджета получают бонус от своих регионов, который зачастую бывает даже больше.

В двух странах спортсмены за медаль на зимней Олимпиаде-2018 получат пожизненное обеспечение – это Южная Корея и Болгария.