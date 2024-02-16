Салман Гамбаров: Молодежь Азербайджана тянется к джазу

Молодежь Азербайджана и молодые музыканты заинтересованы в джазе.

Молодежь Азербайджана и молодые музыканты проявляют интерес к джазу.

Как передает Report, об этом заявил народный артист Азербайджана, музыкант, джазмен, композитор Салман Гамбаров в новом выпуске программы "Поговорим?" с журналистом Гамидом Гамидовым.

Однако, по словам музыканта, не следует сразу приступать к исполнению джазовой музыки: "Если ты кларнетист, не бери сразу саксофон, проиграй на кларнете хорошую программу, наберись навыков, потом меняй направление... Ты [музыкант] для начала должен играть Шопена, Баха, классическую программу ...".

При этом Гамбаров отмечает, что сейчас в Азербайджане прослеживается тенденция примитивизации музыкального вкуса.

"Это [современные песенки] является деградацией и не имеет отношения к музыке. Исправить это - дело ни одного человека или композитора, однако это возможно", - добавил он.

В ходе подкаста джазмен также поделился своими мыслями о "свадебном шоубизнесе" в Азербайджане, телевидении, этно-джазе и джаз-мугаме и по другим вопросам.