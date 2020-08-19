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Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов

Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды
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19 августа 2020 г. 16:35
Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов
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Астрономы-любители, участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов — объектов более массивных, чем планеты, но меньших, чем звезды.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", статья с результатами исследования принята к публикации в журнал Astrophysical Journal и размещена на сайте препринтов arXiv.org.

Все эти объекты находятся за пределами Солнечной системы, населяя регион, который астрономы называют ближайшим космическим соседством. Они не входят в состав каких-либо планетных систем и не получают тепла от Солнца или других звезд, поэтому они достаточно холодные. Температура на некоторых из них приближается к температуре Земли, что делает возможным существование водяных облаков.

"Благодаря открытию этих холодных миров мы можем понять, как формируются планеты за пределами Солнечной системы и как устроены их атмосферы. Они помогут нам точно оценить количество подобных миров в окрестностях Солнца", — приводятся в пресс-релизе Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии США, оборудование которой использовалось в данном исследовании, слова первого автора статьи, сотрудника лаборатории Аарона Мейснера (Aaron Meisner).

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