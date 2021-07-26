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Первый 3D-дом сдали в эксплуатацию в Германии

Первый 3D-дом сдали в эксплуатацию в Германии Первый в Германии жилой дом, построенный с помощью 3D-принтера, в понедельник официально сдан в эксплуатацию в городе Бекум
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26 июля 2021 г. 17:55
Первый 3D-дом сдали в эксплуатацию в Германии

Первый в Германии жилой дом, построенный с помощью 3D-принтера, сегодня официально сдан в эксплуатацию в городе Бекум (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министерство строительства германского региона.

По его информации, двухэтажный дом площадью около 160 квадратных метров рассчитан на одну семью. Здание состоит из многослойных стен, заполненных специальным бетоном или изоляционным материалом. При этом каждый слой не превышает нескольких сантиметров. Вместе с тем указывается, что благодаря использованию технологии 3D-печати сроки возведения дома значительно сократились, а сам процесс строительства заметно упростился.

Во время сдачи здания в эксплуатацию, как пишет DPA, министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии Ина Шарренбах высоко оценила перспективы данного пилотного проекта, заметив, что у него есть все шансы, чтобы стать примером для подражания в будущем. Новая технология строительства, по ее словам, позволит сэкономить время, необходимое для возведения объекта, а также поможет "оптимизировать сам процесс строительства", что является решающим преимуществом на фоне нехватки квалифицированных рабочих в отрасли.

Власти германского региона, как отмечает DPA, ранее одобрили проект и выделили почти 200 тыс. евро на его реализацию. "В настоящее время важно получить такого рода опыт в строительстве и наладить производственный процесс на рынке", - заключила Шарренбах. В этом контексте в ведомстве выразили надежду на то, что реализация данного проекта станет полезным опытом, который может быть применен в строительной отрасли в будущем, в том числе и в других странах.

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