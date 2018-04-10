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    Перелетные птицы создают проблемы при взлете и посадке самолетов в аэропорту имени Ататюрка

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Мы готовы, но не можем взлететь, так как на взлетно-посадочной полосе есть птицы".

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил диспетчеру в аэропорту имени Ататюрка пилот готовящегося к вылету в Дюссельдорф самолета "Турецких авиалиний".

    По мере потепления, в аэропорту имени Ататюрка часто бьют сигнал тревоги из-за перелета птиц над территорией аэропорта.

    Пилот совершавшего посадку лайнера также передал диспетчеру по рации, что не может посадить самолет из-за перелетающей через посадочную полосу стаи аистов. 

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