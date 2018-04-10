Перелетные птицы создают проблемы при взлете и посадке самолетов в аэропорту имени Ататюрка

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ "Мы готовы, но не можем взлететь, так как на взлетно-посадочной полосе есть птицы".

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, об этом сообщил диспетчеру в аэропорту имени Ататюрка пилот готовящегося к вылету в Дюссельдорф самолета "Турецких авиалиний".

По мере потепления, в аэропорту имени Ататюрка часто бьют сигнал тревоги из-за перелета птиц над территорией аэропорта.

Пилот совершавшего посадку лайнера также передал диспетчеру по рации, что не может посадить самолет из-за перелетающей через посадочную полосу стаи аистов.