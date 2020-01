Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года - ФОТО - ВИДЕО

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.

Как передает Report, видео инцидента опубликовано в твиттере CBS News.

На кадрах видно, как женщина попыталась схватить понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми, празднующими Новый год.

Папа римский резко отреагировал на действия женщины, несколько раз ударив ее по рукам.

Сразу после инцидента в ситуацию вмешались охранники папы.

NOPE FROM THE POPE: While greeting people in St. Peter's Square on New Year's Eve, Pope Francis had to pull himself away from a woman who grabbed his hand and yanked him toward her. https://t.co/umkpOnbbX6 pic.twitter.com/0XzxtWTMUd