Орбиту Международной космической станции увеличат на 1,2 км

На Международной космической станции (МКС) предположительно 23 марта пройдет коррекция орбиты, в ходе которой её средняя высота увеличится на 1,2 км.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

"Коррекция орбиты запланирована на 23 марта, включение двигательной установки - на 17:22 мск (18:22 GMT +5). Средняя высота увеличится на 1,2 км. Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10" должны проработать 342,3 секунды", - уточнили в институте.

По данным ЦНИИмаш, коррекция необходима для формирования баллистических условий для полета российского транспортного корабля "Прогресс МС-11" на МКС.