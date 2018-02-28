Обнаружены фальшивые паспорта лидеров Северной Кореи

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-х годах получали визы западных стран по поддельным бразильским паспортам. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Поддельные паспорта они использовали для поездок в Японию, Гонконг и Бразилию.

В материале говорится, что они пытались построить возможный путь эвакуации из страны.

Посольство КНДР в Бразилии отказалось комментировать информацию. А в МИД Бразилии заявили, что намерены провести проверку информации.