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    Обнаружены фальшивые паспорта лидеров Северной Кореи

    Поддельные паспорта Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир использовали для поездок в Японию, Гонконг и Бразилию

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын и его отец Ким Чен Ир в 1990-х годах получали визы западных стран по поддельным бразильским паспортам. Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Поддельные паспорта они использовали для поездок в Японию, Гонконг и Бразилию.

    В материале говорится, что они пытались построить возможный путь эвакуации из страны.

    Посольство КНДР в Бразилии отказалось комментировать информацию. А в МИД Бразилии заявили, что намерены провести проверку информации.

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