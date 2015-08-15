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    ​Обама слушает Джастина Тимберлейка и Боба Марли

    Вечером президент выбирает более мелодичные треки

    Баку. 15 Августа. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама опубликовал свой плей-лист в Spotify в ответ на вопросы пользователей твиттера.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, днем Обама слушает таких исполнителей, как Джастин Тимберлейк, Стиви Уандер и Боб Марли.

    Вечером президент выбирает более мелодичные треки, например песни Фрэнка Синатры и Бейонсе.

    Аккаунты чиновников Белого дома в Spotify — это новый шаг в личном присутствии представителей власти в социальных сетях. Обама и официальные лица Белого дома регулярно делают объявления в твиттере и фейсбуке.

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