​NYTimes: Великобритания собирается раздать долги XVIII века

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Великобритании решили погасить задолженности, срок некоторых из которых достигает почти 300 лет. Об этом передает Report со ссылкой на Газета.ru

В частности британское правительство намерено выплатить кредиторам долг за 1720 год, когда в стране произошел крах компании Южных морей - финансовой пирамиды, стоившей состояния многим англичанам. В стране начался финансовый кризис, вынудивший Великобританию обратиться к международным займам.

Правительство рассчитывает выплатить долги по низким процентным ставкам. Министр финансов Джордж Осборн сообщил, что в 2015 году Великобритания расплатится по долгам времен Первой мировой войны, а затем займется выплатами по ссудам XIX и XVIII веков.

Общая сумма "исторических" долгов государства составляет 2,5 млн. фунтов стерлингов при общем размере госдолга 1,4 трлн. фунтов стерлингов.