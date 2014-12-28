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    ​NYTimes: Великобритания собирается раздать долги XVIII века

    Общая сумма «исторических» долгов государства составляет 2,5 млн фунтов стерлингов

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Великобритании решили погасить задолженности, срок некоторых из которых достигает почти 300 лет. Об этом передает Report со ссылкой на Газета.ru

    В частности британское правительство намерено выплатить кредиторам долг за 1720 год, когда в стране произошел крах компании Южных морей - финансовой пирамиды, стоившей состояния многим англичанам. В стране начался финансовый кризис, вынудивший Великобританию обратиться к международным займам.

    Правительство рассчитывает выплатить долги по низким процентным ставкам. Министр финансов Джордж Осборн сообщил, что в 2015 году Великобритания расплатится по долгам времен Первой мировой войны, а затем займется выплатами по ссудам XIX и XVIII веков.

    Общая сумма "исторических" долгов государства составляет 2,5 млн. фунтов стерлингов при общем размере госдолга 1,4 трлн. фунтов стерлингов.

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