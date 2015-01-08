​В Новой Зеландии пассажиры выпрыгнули из самолета за мгновение до катастрофы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Пассажиры и пилоты новозеландского самолета спаслись за мгновение до катастрофы - они выпрыгнули за считанные минуты до того, как воздушное судно упало.

По сообщениям Report, как только двигатель самолета отказал, судно начало терять высоту и падать в озеро.

13 пассажиров и членов экипажа воспользовались спасательными парашютами и благополучно приземлились. Самолет загорелся и утонул. Всех спасенных обследовали медики - значительных травм люди не получили. Причины катастрофы расследуют.