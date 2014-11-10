Новая версия Firefox обеспечит максимальную приватность

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ После разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена простые пользователи начали заботиться о собственной анонимности в сети. На этой волне компания Mozilla выпустила новую сборку Firefox, которая обеспечивает максимальную приватность сообщает Report со ссылкой на телеканал "Россия".

В Firefox уже давно присутствует возможность включить запрет отслеживания и запуска окон в приватном режиме. Тем не менее, в Mozilla решили, что этого недостаточно. В новой версии Firefox появилась кнопка "Забыть", которая позволяет легко удалить cookie-файлы, веб-историю и другие личные данные. Таким образом, можно быстро "замести" следы своей веб-активности.

Кроме того, в новом релизе появилась возможность устанавливать по умолчанию анонимный интернет-поисковик DuckDuckGo, который не отслеживает поведение своих пользователей. А специальная инструкция по обеспечению приватности, прилагаемая к браузеру, научит пользователей правильно распоряжаться новыми возможностями.