Голландцы предложили восстановить Нотр-Дам с помощью 3D-принтера

Французский собор Нотр-Дам-де-Пари можно восстановить с помощью 3D-принтера, передает Report со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Отмечается, что подобная технология позволит быстро восстановить собор, а также станет позволит сэкономить финансы.

По словам представителей голландской компании Concr3De, статую горгульи можно восстановить за сутки, потратив при этом всего от 2500 до 5 тысяч евро, что дешевле в несколько, чем вырезать ее из камня в мастерской.

Уточняется, что нидерландская компания намеревается использовать смесь золы, измельченного известняка, чернил и неорганических соединений для производства деталей собора.

Напомним, что 15 апреля в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, рухнула часть шпиля и сгорели часы. Министерство внутренних дел заявило о том, что будет трудно восстановить собор после пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть историческому зданию прежний облик. Пожар, вспыхнувший в Соборе, продолжался более 10 часов. Потушить его удалось лишь за полночь. Сообщается, что причиной пожара стали ремонтные работы.