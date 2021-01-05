Названы главные мировые риски 2021 года

Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала рейтинг десяти главных рисков, с которыми мир, по ее мнению, столкнется в 2021 году.

Консалтинговая компания Eurasia Group опубликовала рейтинг десяти главных рисков, с которыми мир, по ее мнению, столкнется в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, первую строчку в списке занимает "разделенная Америка", где, как указывают аналитики, с приходом к власти Джо Байдена начинается эпоха, когда около половины жителей Соединенных Штатов будет считать нелегитимным каждого следующего главу государства.

Второй главный риск наступившего года - пандемия COVID-19. По мнению экспертов, на фоне вакцинации произойдет еще большее расслоение общества на богатых и бедных, что может привести к беспорядкам во многих странах.

На третьей строчке списка оказалась борьба с изменением климата, которая, по словам аналитиков, приведет к международной конкуренции.

В число главных рисков года, по версии Eurasia Group, также вошли рост напряженности в взаимоотношениях между Вашингтоном и Пекином, трудности с передачей данных в международном формате, возможность глобального конфликта в цифровом пространстве, проблемы с экономикой Турции, способные привести к политическим последствиям, спад экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, планируемая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель, а также политический и социальный кризис в Латинской Америке из-за пандемии и выборов в некоторых странах.