Названа самая пунктуальная авиакомпания мира

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Самой пунктуальной авиакомпанией мира в 2016 году была признана нидерландская авиакомпания KLM.

Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, к такому выводу пришли эксперты агентства lightStats.

В прошлом году 88,5 процента из 234 881 рейса перевозчика прибыли в аэропорт назначения вовремя. На втором месте рейтинга из десяти авиакомпаний находится испанская Iberia с результатом в 88,2 процента.

Замыкает тройку японский перевозчик Japan Airlines (JAL). В 2016 году 87,8 процента его рейсов прилетели без опозданий. Четвертое место досталось Qatar Airways из Катара (86,3 процента), пятое - австрийской Austrian Airlines (85,7 процента).

При этом самой пунктуальной авиакомпанией среди лоукостеров мира была признана Iberia Express - "дочка" Iberia. Среди европейских перевозчиков лидерство досталось норвежской Wideroe.