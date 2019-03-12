НАСА представило ролик, на котором записана "музыка" Вселенной, созданная из ультразвуковых данных.Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ученые преобразовали фотографии скопления галактик, сделанные телескопом Hubble с помощью камеры Wide Field Camera 3. Каждому элементу был присвоен собственный звук. Звезды и компактные галактики получили короткие и четкие тона, а спиральным галактики — длинные звуки с меняющейся высотой."Это, возможно, самый необычный тип музыки, которую вы где-либо слышали", — отметили в НАСА.Интернет-пользователям запись показалась довольно жуткой, но "занимательной". "Только мне она кажется немного пугающей?" — спрашивает @rAsi0l.Другие описали космическую музыку как "странную и напряженную"."Мне эта запись кажется страшной и напоминает звуки, которые слышишь, когда находишься под водой", — считает @NoraNoragallego."Звучит как ранние Pink Floyd", — написал @BharatChar."Интересно, но тревожно в какой-то степени", — высказался @Michael91027018."Это немного нервирует", — говорится в комментарии @IFOS9000.
НАСА показало, как звучит Вселенная - ВИДЕО
https://report.az/storage/news/ac052f185d43f5d2a60b5917786a97f0/1761562a-5b34-4f6b-a26b-02727c7e4b9f_292.jpg
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