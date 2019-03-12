НАСА показало, как звучит Вселенная - ВИДЕО

НАСА представило ролик, на котором записана "музыка" Вселенной, созданная из ультразвуковых данных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, ученые преобразовали фотографии скопления галактик, сделанные телескопом Hubble с помощью камеры Wide Field Camera 3. Каждому элементу был присвоен собственный звук. Звезды и компактные галактики получили короткие и четкие тона, а спиральным галактики — длинные звуки с меняющейся высотой."Это, возможно, самый необычный тип музыки, которую вы где-либо слышали", — отметили в НАСА.Интернет-пользователям запись показалась довольно жуткой, но "занимательной". "Только мне она кажется немного пугающей?" — спрашивает @rAsi0l.Другие описали космическую музыку как "странную и напряженную"."Мне эта запись кажется страшной и напоминает звуки, которые слышишь, когда находишься под водой", — считает @NoraNoragallego."Звучит как ранние Pink Floyd", — написал @BharatChar."Интересно, но тревожно в какой-то степени", — высказался @Michael91027018."Это немного нервирует", — говорится в комментарии @IFOS9000.