На Марсе нашли крупные залежи льда

Зонд "ЭкзоМарс-TGO" обнаружил в одном из глубоких каньонов, расположенных в центре марсианских долин Маринер, большие запасы льда.

Зонд "ЭкзоМарс-TGO" обнаружил в одном из глубоких каньонов, расположенных в центре марсианских долин Маринер, большие запасы льда.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал научный журнал Icarus .

"Зонд TGO может искать и изучать "оазисы" марсианской воды, скрытые под многометровым слоем пыли и грунта, которые в прошлом мы просто не могли обнаружить. В частности, прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которого покрыто залежами льда", - рассказал один из авторов исследования, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований АН России Игорь Митрофанов.

Долины Маринер - это гигантская система каньонов в южном полушарии Марса. В начале 1970 годов ее открыл американский зонд "Маринер-9". Их длину ученые оценивают примерно в 4,5 тыс. км, а глубину - примерно в 11 км. То есть долины Маринер - самый крупный каньон на всех планетах Солнечной системы.

Уже достаточно давно ученые предполагали, что в самых темных уголках долин Маринер может скрываться много льда. Однако до недавнего времени найти однозначные следы их существования не удавалось. С этой задачей справились планетологи из России и Нидерландов под руководством Митрофанова.

Ключевую роль в открытии сыграл нейтронный спектрометр FREND, установленный на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO". Он может улавливать следы воды и других соединений водорода в недрах Марса по тому, как они взаимодействуют с потоком космических нейтронов.