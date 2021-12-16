О нас
Report Georgia
Аудио новости

На Марсе нашли крупные залежи льда

На Марсе нашли крупные залежи льда Зонд "ЭкзоМарс-TGO" обнаружил в одном из глубоких каньонов, расположенных в центре марсианских долин Маринер, большие запасы льда.
Это интересно
16 декабря 2021 г. 05:11
На Марсе нашли крупные залежи льда

Зонд "ЭкзоМарс-TGO" обнаружил в одном из глубоких каньонов, расположенных в центре марсианских долин Маринер, большие запасы льда.

Как передает Report, результаты исследования опубликовал научный журнал Icarus.

"Зонд TGO может искать и изучать "оазисы" марсианской воды, скрытые под многометровым слоем пыли и грунта, которые в прошлом мы просто не могли обнаружить. В частности, прибор FREND открыл участок в системе каньонов в долинах Маринер, 40% поверхности которого покрыто залежами льда", - рассказал один из авторов исследования, заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований АН России Игорь Митрофанов.

Долины Маринер - это гигантская система каньонов в южном полушарии Марса. В начале 1970 годов ее открыл американский зонд "Маринер-9". Их длину ученые оценивают примерно в 4,5 тыс. км, а глубину - примерно в 11 км. То есть долины Маринер - самый крупный каньон на всех планетах Солнечной системы.

Уже достаточно давно ученые предполагали, что в самых темных уголках долин Маринер может скрываться много льда. Однако до недавнего времени найти однозначные следы их существования не удавалось. С этой задачей справились планетологи из России и Нидерландов под руководством Митрофанова.

Ключевую роль в открытии сыграл нейтронный спектрометр FREND, установленный на борту зонда "ЭкзоМарс-TGO". Он может улавливать следы воды и других соединений водорода в недрах Марса по тому, как они взаимодействуют с потоком космических нейтронов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Marsda iri buz yataqları aşkarlanıb

Другие новости из категории

Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
Арабская каллиграфия вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО
15 декабря 2021 г. 15:45
В Бразилии мужчина собрал вертолет из деталей сломанных автомобилей
ВидеоВ Бразилии мужчина собрал вертолет из деталей сломанных автомобилей
14 декабря 2021 г. 08:26
Ученые выяснили, что жареная пища снижает гибкость ума
Ученые выяснили, что жареная пища снижает гибкость ума
13 декабря 2021 г. 20:07
Стала известна победительница конкурса Мисс Вселенная
ФотоСтала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная"
13 декабря 2021 г. 08:37
В Британии антикварную книгу XVI века продали за $482 тыс.
В Британии антикварную книгу XVI века продали за $482 тыс.
10 декабря 2021 г. 22:29
В Москве откроется поп-ап магазин Гарри Поттер
В Москве откроется поп-ап магазин "Гарри Поттер"
10 декабря 2021 г. 14:20
В Пекине на раскопках нашли бронзовый сосуд династии Западная Чжоу
В Пекине на раскопках нашли бронзовый сосуд династии Западная Чжоу
9 декабря 2021 г. 13:16
Спрогнозированы распад США и исчезновение Китая в ближайшем столетии
Спрогнозированы распад США и исчезновение Китая в ближайшем столетии
9 декабря 2021 г. 05:44
40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса
40 верблюдов в Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты из-за ботокса
8 декабря 2021 г. 20:43
Шпага и огнестрельное оружие Наполеона продано за 2,87 млн долларов
Шпага и огнестрельное оружие Наполеона продано за 2,87 млн долларов
8 декабря 2021 г. 17:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi