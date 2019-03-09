Мужчина добился свадьбы с возлюбленной спустя 43 года - ФОТО - ВИДЕО

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Житель Великобритании Колин Джонс 43 раза делал предложение своей избраннице Полине Янг и добился согласия только через 43 года совместной жизни. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Пара познакомилась в 1976 году, и между ними завязались романтические отношения. Однако, когда Колин сделал Полине предложение, она ему ответила отказом. На следующий год мужчина повторил попытку, но получил тот же ответ.

История продолжалась более 40 лет. За это время они перебрались на Мальту и открыли там свою небольшую гостиницу. Но после того как Полина заболела, пара переехала обратно в Великобританию и стала жить в доме престарелых. Там Полина уже на 72-м году жизни сама решила предложить Колину сыграть свадьбу.

Пожилые люди обручились в том же доме престарелых.