Минобороны США: глава Пентагона впервые завел страницу в Facebook

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Глава Пентагона Эштон Картер стал первым министром обороны США, который завел персональную страницу в социальной сети Facebook, сообщила в пятницу пресс-служба американского военного ведомства, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По ее данным, это "позволит министру лично контактировать с примерно тремя миллионами военнослужащих и гражданских лиц". Как отмечается, первым сообщением Картера в Facebook стала фотография, на которой он жмет руку молодому морскому пехотинцу.

В заявлении пресс-службы отмечается, что Картер планирует использовать свою страницу для того, чтобы отмечать "важную работу сотрудников министерства обороны США по всему миру".

"Поскольку ни один министр обороны не в состоянии лично встретиться со всеми военнослужащими, Facebook поможет Картеру общаться с ними и с членами их семей таким образом, который не был возможен ранее", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в прошлом месяце Картер посетил штаб-квартиру Facebook в штате Калифорния.