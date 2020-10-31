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Миллиардер излечился от COVID-19 и раздал деньги клиентам своего банка

Миллиардер излечился от COVID-19 и раздал деньги клиентам своего банка Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего, который входит в список Forbes, пообещал раздать клиентам своего банка 1 млн песо (около 46,6 тыс. долларов США) после того, как вылечился от коронавируса.
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31 октября 2020 г. 06:48
Миллиардер излечился от COVID-19 и раздал деньги клиентам своего банка

Мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего, который входит в список Forbes, пообещал раздать клиентам своего банка 1 млн песо (около 46,6 тыс. долларов США) после того, как вылечился от коронавируса.

Как передает Report, об этом бизнесмен написал на своей странице в Twitter.

Так, Салинас сообщил, что долгое время лечился от инфекции, но последний его анализ на коронавирус оказался отрицательным. После он решил отметить свое выздоровление раздачей денег обычным людям, которые пользуются услугами его банка Azteca.

"Сегодня я проснулся с желанием раздать 1 миллион песо, которые переведут в ваше приложение Banco Azteca. Помогите решить, как их распределить: 1 000 переводов по 1 000 песо, 200 по 5 000 или 100 по 10 000 песо", - написал миллиардер.

Под своим постом он закрепил соответствующее голосование. Подписчики выбрали третий вариант - 100 случайных клиентов банка получат по 10 000 песо.

Тем не менее многие пользователи остались недовольны решением бизнесмена. Они раскритиковали его необычную акцию и предложили перевести деньги в фонды, которые финансируют лечение детей с онкологией.

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Версия на азербайджанском языке Meksikanın COVID-19-dan sağalan maqnatı insanlara pul paylamağa qərar verdi

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