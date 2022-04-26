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Миллиардер Баффет в последний раз выставит на аукцион право отобедать с ним

Миллиардер Баффет в последний раз выставит на аукцион право отобедать с ним 91-летний миллиардер Уоррен Баффет в июне выставит на аукцион возможность отобедать с ним в последний раз. Минимальная ставка составляет 25 тыс. долларов.
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26 апреля 2022 г. 17:35
Миллиардер Баффет в последний раз выставит на аукцион право отобедать с ним

91-летний миллиардер Уоррен Баффет в июне выставит на аукцион возможность отобедать с ним в последний раз. Минимальная ставка составляет 25 тыс. долларов.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Торги проведут с 12 по 17 июня на eBay.

Победитель торгов и до семи гостей пообедают с Баффетом, как и всегда, в одном из его любимых ресторанов - стейк-хаусе Smith & Wollensky в Нью-Йорке.

За время проведения подобных аукционов Баффету удалось привлечь в общей сложности около 34 млн долларов. Эти деньги поступают в благотворительный фонд Glide Foundation, который обеспечивает медицинскую помощь и предоставляет бесплатную еду для нуждающихся. В 2019 году был установлен рекорд: Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы Tron и главный исполнительный директор BitTorrent, заплатил за обед 4,57 млн долларов.

"Мы ожидаем, что последний обед с Уорреном Баффетом станет еще одним рекордным аукционом, вся выручка которого будет направлена на поддержку Glide", - заявил главный исполнительный директор eBay Джейми Ианнон.

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