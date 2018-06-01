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    Метро в cтолице Венесуэлы стало бесплатным из-за отсутствия бумаги

    © getty

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В столице Венесуэлы Каракасе проезд на метро стал бесплатным из-за отсутствия в стране бумаги для изготовления проездных билетов, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Власти обязали 53 станции столичного метрополитена открыть турникеты и пропускать пассажиров без билетов. 

    Такая мера связана с прекращением поставки в страну сырья для производства оборудования метро, в том числе бумаги для изготовления билетов. 

    Венесуэла находится в условиях жесткого экономического кризиса и вынуждена экономить на расходах, в том числе на транспортную систему.

    Ежедневно подземкой в Каракасе пользуются более двух миллионов человек.

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