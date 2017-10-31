Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвых знаменитостей

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Король поп-сцены Майкл Джексон с большим отрывом вновь возглавил ежегодный рейтинг знаменитостей, культурное наследие которых даже после смерти продолжает приносить доходы. Как сообщает Report, список опубликован в американском журнале Forbes.

Как пишет издание, скончавшийся в 2009 году певец, уже пятый год подряд занимает первую строку в таком списке. Так, наследство певца, а также операции с принадлежавшей ему собственностью принесли наследникам Джексона за 12 месяцев 75 млн долларов.

Вторую позицию занял профессиональный гольфист Арнольд Палмер, скончавшийся в сентябре прошлого года.

Его результат - 40 млн долларов. На третьем месте оказался ушедший из жизни в 2000 году американский карикатурист Чарльз Шульц - 38 млн долларов.

Четверку богатых покойных звезд замыкает "король рок-н-ролла" Элвис Пресли, умерший в 1977 году. Он "заработал" 35 млн долларов.