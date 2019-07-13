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Лилию возрастом 115 миллионов лет обнаружили в Бразилии - ФОТО

​Лилию возрастом 115 миллионов лет обнаружили в Бразилии

Полностью сохранившуюся лилию Cratolirion bognerianum возрастом около 115 миллионов лет обнаружила международная группа исследователей в Бразилии.

Как передаёт Report, об этом пишет журнал Nature Plants.

Лилия относится к одному из старейших известных науке однодольных растений, куда относят также орхидеи, ландыши и сладкие травы. Хорошую сохранность древней лилии обеспечило то, что корни, цветок и отдельные клетки растения окаменели.

Высота цветка достигает 40 сантиметров. С помощью рентгена ученым удалось установить, что главная ось у лилии имеет бирюзовый цвет, опорные листья несут темно-зеленую окраску, пестики светло-зеленые, а лепестки имеют оранжевый цвет.

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