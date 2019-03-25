Летевший из Лондона в Дюссельдорф самолет по ошибке сел в Эдинбурге

Самолет британских авиалиний British Airways, совершающий рейс из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке сел в шотландском городе Эдинбург.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель авиакомпании.

Как сообщается, ошибка произошла по причине того, что пилоты получили неправильно оформленные летные документы, где пунктом назначения был указан Эдинбург. Представители British Airways принесли извинения пассажирам рейса и пообещали разобраться, как такое недоразумение могло произойти.

«Мы приносим извинения клиентам за подобное нарушение их путешествия и свяжемся с ними в индивидуальном порядке», - говорится в заявлении британского авиаперевозчика.

Лайнер был дозаправлен и направлен в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.