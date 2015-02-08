​Колумбийские повстанцы пригласили "Мисс Вселенную" быть посредником на переговорах

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Повстанцы из колумбийской группировки ФАРК пригласили "Мисс Вселенную"-2014 Паулину Вега быть посредником на переговорах с правительством.

Как передает Report со ссылкой на BBC News, в заявлении, опубликованном на сайте ФАРК, говорится, что колумбийка Вега во время борьбы за корону первой красавицы планеты сама упоминала о такой возможности.

Девушка пока не отреагировала на предложение, а в заявлении ФАРК не упоминается, чем конкретно могла бы помочь победительница конкурса красоты.

Революционные вооруженные силы Колумбии (ФАРК) ведут партизанскую войну с властями страны уже более 50 лет. За это время, по разным оценкам, погибли около 220 тыс. человек.

Мирные переговоры между противоборствующими сторонами начались в Гаване в 2012 году. Однако, по данным аналитиков, они еще очень далеки от завершения.