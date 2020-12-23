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К Земле приближаются три "потенциально опасных" астероида

К Земле приближаются три "потенциально опасных" астероида Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщил о приближении к планете трех астероидов, классифицируемых как "потенциально опасные".
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23 декабря 2020 г. 02:01
К Земле приближаются три потенциально опасных астероида

Центр изучения околоземных объектов НАСА сообщил о приближении к планете трех астероидов, классифицируемых как "потенциально опасные".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, согласно расчетам, космические камни благополучно пролетят мимо Земли 25 декабря. Самый большой из них приблизится на расстояние около трех миллионов километров, его диаметр предположительно составляет около 200 м. Астероид, известный под именем 501647 (2014 SD224), последний раз приближался к Земле в январе 2020 года. В следующий раз он пролетит мимо планеты в декабре 2021 года.

Отметим, что НАСА включает в группу "потенциально опасных" все космические объекты, находящиеся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеющие диаметр более 460 футов (около 140 метров).

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