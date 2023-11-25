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Израиль отпустил 39 палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль отпустил 39 палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС Израиль выпустил из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС.
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25 ноября 2023 г. 08:18
Израиль отпустил 39 палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС

Израиль выпустил из тюрем 39 палестинских заключенных в рамках соглашения с радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Освобождение палестинцев состоялось после того, как 13 человек из числа заложников, удерживаемых ХАМАС, вернулись в пятницу на территорию еврейского государства, отмечает издание.

Ранее газета The Times of Israel проинформировала, что Управление тюрем Израиля получило список имен 39 палестинских женщин и детей. Накануне Международный комитет Красного Креста объявил об освобождении при его содействии 33 заключенных.

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