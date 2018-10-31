Итальянская мафия предложила награду за голову полицейской собаки

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Итальянская преступная группировка «Каморра» объявила о награде в €5 тыс. за голову полицейской собаки по кличке Почо.

Как передает Report, об этом пишет La Stampa.

Джек-рассел-терьер Почо служит в полиции Неаполя уже несколько лет и специализируется на поиске наркотиков.

За время своей работы пес обнаружил более 2 т запрещенных веществ. Мафиози потеряли из-за этого несколько миллионов евро.

Терпение бандитов иссякло, когда Почо пару недель назад обнаружил в провинции Салерно тайник с 30 кг кокаина. Кроме того, собака учуяла наркотики, даже замаскированные под детскую смесь в бутылочке.

Почо уже девять лет и до выхода на пенсию ему остался всего год. Ранее преступники пытались избавиться от пса с помощью отравленных фрикаделек и различных приманок, однако их попытки провалились.

В полиции отметили, что пес находится под защитой и ему ничто не угрожает.