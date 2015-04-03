Исследование в США: К 2050 году число мусульман в мире почти сравняется с числом христиан

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ К 2050 году доли христиан и мусульман в населении планеты почти сравняются, а к 2070 году мусульмане будут составлять большинство. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такой прогноз содержится в новом докладе, распространенном профильным подразделением исследовательского центра им. Пью в Вашингтоне.

Согласно докладу, по состоянию на 2010 год в мире насчитывалось около 2,2 млрд. христиан. Они составляли почти треть (31%) всего населения земного шара. У мусульман соответствующие показатели были меньше - 1,6 млрд. человек (23%).

Однако приверженцы ислама живут в демографически наиболее динамично растущих регионах планеты. По оценкам американских специалистов, к 2050 году их общая численность увеличится на 73% против 35% у христиан. В итоге среди 9,3 млрд. землян тех и других станет почти поровну: 2,8 млрд. мусульман и 2,9 млрд. христиан.

В Европе вследствие миграции доля мусульман составит около 10% общей численности населения. В ряде стран, включая Великобританию, Нидерланды, Францию, христиане перестанут составлять большинство.

Также по прогнозам вашингтонских исследователей, в мире в целом будет уменьшаться доля атеистов, агностиков и людей, не относящих себя ни к какой религии. Хотя в отдельных странах, включая США и Францию, их процент будет расти.