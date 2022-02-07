О нас
Report Georgia
Аудио новости

Исследование доказало важность самых долгоживущих деревьев в лесах

Исследование доказало важность самых долгоживущих деревьев в лесах Самые старые деревья жизненно важны для сохранения долгосрочной приспособляемости лесов к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.
Это интересно
7 февраля 2022 г. 07:10
Исследование доказало важность самых долгоживущих деревьев в лесах

Самые старые деревья жизненно важны для сохранения долгосрочной приспособляемости лесов к постоянно меняющимся условиям окружающей среды.

Как передает Report , об этом показывает исследование, опубликованное в журнале Nature Plants.

Работу выполнили профессор биологии Испанского университета Барселоны Серхи Мунне-Бош, директор Центра изучения деревьев Мортонского дендрария (США) Чак Кэннон и профессор ландшафтного планирования и экологического управления Университета Барселоны Джанлука Пиовесан.

Авторы подчеркивают, что самые старые деревья, которые составляют менее 1% лесной популяции, вносят большой вклад в генетическое и биологическое разнообразие, необходимое для глобальной популяции леса, и являются свидетельством широкого диапазона исторических условий окружающей среды.

По словам профессора Мунне-Боша, эти деревья могут жить сотни или тысячи лет и "приносить неоценимую пользу лесной экосистеме, обеспечивая среду обитания для других видов и улавливая очень большое количество углерода по сравнению с гораздо более молодыми деревьями".

Авторы исследования отмечают, что вырубка естественных лесов прогрессирует прогрессивно, а глобальный уровень смертности деревьев увеличивается в глобальном масштабе, отчасти из-за к изменению климата, так что их способность достичь долгой жизни очень ограничена или почти невозможна.

Несмотря на восстановление лесов и посадку деревьев для улучшения местной и глобальной среды обитания, древние деревья не могут быть восстановлены или регенерированы на протяжении многих веков и поколений.

"Это исследование напоминает о насущной необходимости продвижения глобальной стратегии сохранения биоразнообразия и сохранения остатков древних деревьев, которые могут стать осями биоразнообразия будущих древних лесов", - заключает Пиовесан.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
Дело Джаваншира Фейзиева могут рассмотреть в Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса
6 февраля 2022 г. 13:36
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского с установлением дипломатических отношений
6 февраля 2022 г. 10:08
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
5 февраля 2022 г. 20:35
Эрдоган заразился коронавирусом
Эрдоган заразился коронавирусом
5 февраля 2022 г. 16:34
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
На освобожденных территориях Азербайджана в результате подрыва на минах погибли 36 человек
4 февраля 2022 г. 21:32
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
Состоялась встреча в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета ЕС
4 февраля 2022 г. 21:24
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
Миссия ЮНЕСКО будет направлена в Азербайджан и Армению
4 февраля 2022 г. 21:06
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
В Баку проходит заседание министров в рамках Консультативного совета по ЮГК
4 февраля 2022 г. 11:38
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
В Тертере на заминированных территориях задержаны сборщики металлолома
4 февраля 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi