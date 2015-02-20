​Испанский язык признан самым счастливым в мире

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Испанский язык признан наиболее позитивно звучащим в мире.

Как передает Report со ссылкой на The Local, группа ученых из Университета Вермонта (США) совместно с исследовательской группой MITRE Corporation решили узнать, какой язык в мире является самым счастливым.

Специалисты сравнили десять языков: английский, немецкий, бразильский португальский, корейский, французский, китайский, русский, индонезийский, арабский и испанский.

Для сравнения ученые выбрали 10 000 наиболее часто употребляемых слов из каждого языка и попросили 50 носителей оценить, какие эмоции у них вызывает каждое слово по шкале от 1 до 10.

По словам экспертов, полученные данные были весьма очевидными. Так, например, такие слова как "любовь" или "смерть" получили позитивные оценки, в то время как слово "террорист" - негативные.

Однако когда ученые составили все имеющиеся данные, оказалось что в целом ситуация в зависимости от языка разнится. В тройке языков, вызывающих у своих носителей больше позитивных эмоций, оказались испанский, португальский и английский языки. Последними в десятке стали русский, корейский и китайский языки.