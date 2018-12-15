Instagram назвал самое счастливое место в мире

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Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудники социальной сети Instagram назвали парк развлечений Диснейленд в Токио "самым счастливым местом" в мире по итогам 2018 года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости"

Специалисты соотнесли посты, содержащие позитивные эмодзи с геолокацией фотографии. В результате оказалось, что посетители токийского парка наиболее часто используют радостные смайлики в подписях к своим фото.

Также по итогам 2018 года был определен самый популярный фильтр в Instagram – им стало эмодзи с сердечками на глазах.