​Индия посредством суда потребует у королевы Великобритании вернуть "Кохинор"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Деловая и артистическая элита Индии намерена добиться от Великобритании возвращения одного из самых знаменитых бриллиантов мира - "Кохинора", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета Times of India, инициативная группа готовит иск против британской королевы Елизаветы II накануне визита премьер-министра Индии в Лондон 12-15 ноября.

"Представители индийского бизнеса и широкой общественности намерены вернуть национальное достояние - всемирно известный бриллиант "Кохинор", - заявил журналистам представитель инициативной группы известный предприниматель Давид де Соуза, возглавляющий крупную туристическую компанию "Титос" в южном индийском штате Гоа. По его словам, это лишь один из множества ценных артефактов, вывезенных британцами за пределы Индии "при сомнительных обстоятельствах". "Колонизаторы не только грабили наш народ, но и уничтожали его морально, создавая жестокий социум. Последствия вы можете наблюдать в нашей стране до сих пор - это и массовая нищета, и отсутствие образования, и прочие многочисленные свидетельства (былой) общественной дискриминации", - добавил бизнесмен.

Давид де Соуза сообщил, что участвует в "финансировании предстоящего судебного процесса" и уже "привлек британских юристов к работе над иском", который, как ожидается, подадут в высшие судебные инстанции "в ближайшее время".

"Кохинор" считается одним из самых известных и наиболее древних алмазов в мире.

Требования вернуть "Кохинор" на родину ранее звучали неоднократно, однако впервые они будут оформлены в судебный иск, который готовится специально к первому официальному визиту премьер-министра Индии Нарендры Моди, предстоящему в середине ноября.