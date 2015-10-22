​Индийский монах намерен 8 месяцев пешком добираться на собственный судебный процесс

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ В Индии странствующего монаха-джайна Ачарью Кирти Яшуришварджи Махараджу суд города Ахмедабад обязал явиться на судебное заседание, однако тот попросил дать ему восемь месяцев, чтобы попасть туда, т.к. его вера не позволяет пользовать любыми видами транспорта.

Как передает Report со ссылкой на AFP, в настоящее время 60-летний монах находится в городе Калькутта в 2200 км от Ахмедабада. Однако суд отклонил его просьбу о длительном путешествии и сказал явиться в суд в следующем месяце.

Махараджу предъявлены обвинения в содействии бал дикша — вербовке детей в монашеский орден джайнов – на основании поддельного разрешения от правительства. Обвинение было передано местному лидеру общины джайнов Яшмину Шаху.

По словам адвоката лидера Нитина Ганди, суд обязал монаха предстать перед судом 4 ноября.