Город в Италии объявил распродажу домов за один евро

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Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Власти итальянского муниципалитета Самбука-ди-Сицилия запустили необычную акцию - они распродают дома по символической цене в один евро.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, цель инициативы - привлечь в город, страдающий от депопуляции, новых жителей и улучшить его облик.

На продажу выставлены десятки исторических объектов. При этом покупатели обязаны отремонтировать дома в течение трех лет, потратив на работы не менее 15 тысяч евро. Кроме того, они вносят в городскую казну депозит в размере пяти тысяч евро, который будет возвращен по окончании ремонта.

Как сообщил вице-мэр Самбуки Джузеппе Качиоппо, около десяти объектов, включенных в программу, уже реализованы. Запросы на приобретение домов поступают преимущественно из Швейцарии, Франции и Испании.

В прошлом году аналогичная акция была запущена в городе Оллолаи на острове Сардиния.