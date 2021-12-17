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Глобус XVI века продан на аукционе в Англии за 154 тыс. долларов

Глобус XVI века продан на аукционе в Англии за 154 тыс. долларов Глобус XVI века с морскими чудовищами, без обозначения Австралии и с надписью на Северной Америке "завоевана в 1530 году" ушел с молотка на английском аукционе Hansons Auctioneers за 116 тыс. фунтов (154,2 тыс. долларов США).
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17 декабря 2021 г. 10:54
Глобус XVI века продан на аукционе в Англии за 154 тыс. долларов

Глобус XVI века с морскими чудовищами, без обозначения Австралии и с надписью на Северной Америке "завоевана в 1530 году" ушел с молотка на английском аукционе Hansons Auctioneers за 116 тыс. фунтов (154,2 тыс. долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, раритет из дерева и плотной бумаги на резных ножках был приобретен, согласно сообщению торгового дома, на антикварной ярмарке за 150 фунтов стерлингов (199,4 долларов).

Первоначально глобус принадлежал майору Эдварду Крофт-Мюррею, бывшему хранителю гравюр и рисунков Британского музея.

Глобус, как полагают эксперты, мог быть создан французским физиком и географом Франсуа Демонжене 470 лет назад.

Старейшим же глобусом, дошедшим до наших дней, является "Земное яблоко" - металлический шар диаметром 507 мм, созданный немецким географом и навигатором Мартином Бехаймом в 1493-1494 годах для городского совета Нюрнберга. Глобус Бехайма с изображениями флагов, монархов на тронах воспроизводит географические представления своего времени. С 1907 года он экспонируется в Германском национальном музее в Нюрнберге.

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Версия на английском языке 16th century globe bought for $154,000 in UK

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