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    Двухтонную стальную биографию Будды выпустили в Индии

    Издание весит две тонны

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Книгу про жизнь и учение Будды, сделанную из стали, представили в городе Агра на севере Индии. 

    Издание весит две тонны, сообщает Report со ccылкой на ТАСС. 

    Книга представляет собой переведенную на хинди работу "Будда и его дхарма (учение)" индийского юриста и политического деятеля Бхимрао Рамджи Амбедкара (1891-1956), который является основным автором конституции этой страны.

    Издание размером почти три на два метра состоит из 24 страниц толщиной в пять сантиметров. Его торжественный выпуск посетили более 35 тыс. человек. 

    Авторы книги обратились к представителям Книги рекордов Гиннесса с просьбой зафиксировать рекорд.

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