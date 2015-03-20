Двухтонную стальную биографию Будды выпустили в Индии

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Книгу про жизнь и учение Будды, сделанную из стали, представили в городе Агра на севере Индии.

Издание весит две тонны, сообщает Report со ccылкой на ТАСС.

Книга представляет собой переведенную на хинди работу "Будда и его дхарма (учение)" индийского юриста и политического деятеля Бхимрао Рамджи Амбедкара (1891-1956), который является основным автором конституции этой страны.

Издание размером почти три на два метра состоит из 24 страниц толщиной в пять сантиметров. Его торжественный выпуск посетили более 35 тыс. человек.

Авторы книги обратились к представителям Книги рекордов Гиннесса с просьбой зафиксировать рекорд.