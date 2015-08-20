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    ​Дайверы во Флориде нашли на затонувшем корабле клад ценой в $4,5 млн

    Среди 350 монет девять являются необычно редкими

    Баку. 20 Августа. REPORT.AZ/ На побережье Верона-Бич во Флориде дайверы достали с затонувшего испанского корабля груз монет, стоимость которых оценивается в $4,5 млн.

    Как передает Report, в 1715 году во Флориде во время шторма затонули 11 кораблей испанского флота, которые двигались с Кубы.

    «Люди любят сокровища. Это близко каждому — молодым и пожалым, богатым и бедным. Люди начинают выходить из себя, когда мы отходим на три метра от берега», — рассказал Брент Брисбен, капитан поисковой команды и владелец эксклюзивных прав на поиск груза флотилии.

    Среди 350 монет девять являются необычно редкими, монеты Royal были специально изготовлены для испанского монарха Филиппа V.

    Меньше месяца назад субподрядчики Брисбена обнаружили другой клад на той же территории.

    Отмечается, что государство занимается оценкой найденных кладов и получает 20% от их стоимости, остальные деньги достанутся Брисбену и его команде.

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