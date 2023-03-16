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Часы Patek Philippe последнего китайского императора будут проданы на аукционе

Часы Patek Philippe последнего китайского императора будут проданы на аукционе Часы швейцарской фирмы Patek Philippe, принадлежавшие последнему китайскому императору династии Цинь Пу И, будут проданы на аукционе дома Phillips.
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16 марта 2023 г. 16:47
Часы Patek Philippe последнего китайского императора будут проданы на аукционе

Часы швейцарской фирмы Patek Philippe, принадлежавшие последнему китайскому императору династии Цинь Пу И, будут проданы на аукционе дома Phillips.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эти часы до недавнего времени находились в семье переводчика Пу И - Георгия Пермякова, с которым бывший монарх сблизился во время пребывания в заключении в послевоенном СССР. Императора подарил их ему в знак дружбы перед отъездом в Китай - вместе с часами он получил блокнот с записями Пу И и красный бумажный веер, которые тоже будут проданы на торгах. Все это выставил на аукцион европейский коллекционер, который приобрел предметы у наследников Пермякова несколько лет назад.

Пу И, десятый представитель маньчжурской династии Айсиньгьоро, был провозглашен императором в 1908 году в возрасте двух лет, однако уже в 1912-м в стране произошла Синьхайская революции, разрушившая империю Цин и приведшая к созданию Китайской Республики. Пу И сохранял формальный титул до 1924 года, после чего в 18-летнем возрасте был окончательно низложен, лишен всех титулов и изгнан из Запретного города в Пекине, где проживал до тех пор на правах монарха.

Часы Patek Philippe модели Reference 96 Quantieme Lune считаются весьма редкими, поэтому ожидается, что финальная цена достигнет семизначного числа.

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